Реши уравнение (x-50,6)+2,15=42,9
Математика
Реши уравнение (x-50,6)+2,15=42,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-50,6)+2,15=42.9 х-50,6+2,15=42,9 х-48,45=42,9 х=42,9+48,45 х=91,35 Ответ:91,35
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