Помогите решить уравнение 28:(20•у-76)=7
Математика
Помогите решить уравнение 28:(20•у-76)=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 : ( 20y - 76 ) = 7 ; 20y - 76 = 28 : 7 ; 20y - 76 = 4 ; 20y = 4 + 76 ; 20y = 80 ; Y = 80 : 20 ; Y = 4
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