Помогите решить уравнение 28:(20•у-76)=7

Математика
Помогите решить уравнение 28:(20•у-76)=7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 : ( 20y - 76 ) = 7 ; 20y - 76 = 28 : 7 ; 20y - 76 = 4 ; 20y = 4 + 76 ; 20y = 80 ; Y = 80 : 20 ; Y = 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина коробки конфет 25 см,ширина 15 см,а высота 3 см.Посчитай,какой длины должна быт?? лента,чтобы завязать коробку(на узел пошло 10 см)
Ответить
Математика
Реши уравнение (x-50,6)+2,15=42,9
Ответить
Немецкий язык
Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Сделайте синтаксичечкий разбор предложения. Я собирал малину а впереди какой то зверь шел шуршал в листьях.
Ответить
Математика
Пожалуйста! Помогите! Срочно надо! Масса сушеных яблок составляет 25% массы свежих.Сколько сушеных яблок получили из 200кг;360кг;4,5т свежих? Ско...
Ответить