На координатной прямой рисунок номер 93

Алгебра
На координатной прямой рисунок номер 93
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Автор: Гость
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Гость:
Где рисунок ?где луч или отрезок
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