Найдите значение выражения а) 2а- b при а=5,b=-10; б) аb -60 при а= -6,b=
Математика
Найдите значение выражения а) 2а- b при а=5,b=-10; б) аb -60 при а= -6,b=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2*5 -(-10)=10+10=20.
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