Как влияет живая природа на человека

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Зачастую очень благоприятно влияет природа на человека. Причина в том, что человек тоже является частью природы и он сам долгое время жил в ней. Говорят, что первобытные люди были гораздо сильнее нас потому, что постоянно находились на природе. Свежий воздух очень хорошо действует на наши легкие. В природном воздухе много кислорода, он очень влажный и свежий. В нем отсутствуют неприятные запахи. Когда мы дышим зеленью, наши легкие испытывают наслаждение. В крови появляется больше кислорода. К примеру, если вы будете бежать по асфальту, то сможете пробежать не больше двух километров без устали, а вот в тайге вы сможете и пять пробежать без остановки. Причина в том, что там воздух очень чистый, а солнце сильно не палит. Солнечный свет содержит в себе витамин D, то есть пребывание под прямыми лучами даже в некоторой степени полезно. Получается, что еще и с пользой влияет природа на человека. Главное не переборщить, иначе можно получить ожог. Вода тоже хорошо влияет на человека. Кожа в морской воде избавляется от прыщей, потниц и прочей заразы. Горькая соленая морская или океанская вода просто выжигает все болячки и они смываются с солью. Минеральные воды лечат не только кожные заболевания, но и позволяют поправить здоровье в целом.