Считаете ли Вы,что :"простая форма превосходной степени прилагательного образует??я прибавлением слов самый, наиболее к начальной форме прилагательного,например:самый справедливый, самый строгий"
Русский язык
Считаете ли Вы,что :"простая форма превосходной степени прилагательного образует??я прибавлением слов самый, наиболее к начальной форме прилагательного,например:самый справедливый, самый строгий"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
простая форма превосходной степени образуется при помощи суффиксов ЕЙШ и АЙШ - глубочайший,ближайшийА вот сложная форма превосходной степени образуется при помощи слов - САМЫЙ НАИБОЛЕЕ НАИМЕНЕЕ
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