У подножия холма барометр показывает 740 мм рт. ст., а на вершине - 720 мм рт. ст. Какова высота холма? С полным решением, пожалуйста) Ответ должен получиться 210 м.
Физика
У подножия холма барометр показывает 740 мм рт. ст., а на вершине - 720 мм рт. ст. Какова высота холма? С полным решением, пожалуйста) Ответ должен получиться 210 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано P1=740 мм рт ст P2=720 мм рт ст h- ? P1=p*g*h+P2 h=(P1-P2)/g*p=20*133,28/9,8*1,29=210.85 м ~210 м
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