У подножия холма барометр показывает 740 мм рт. ст., а на вершине - 720 мм рт. ст. Какова высота холма? С полным решением, пожалуйста) Ответ должен получиться 210 м.

Физика

У подножия холма барометр показывает 740 мм рт. ст., а на вершине - 720 мм рт. ст. Какова высота холма? С полным решением, пожалуйста) Ответ должен получиться 210 м.

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