Решите задачу плиз: Пловец плывет по озеру со скоростью 1,8 км/ч. Всед за ним идет л??дка со скоростью 4,5 км/ч. Сейчас между ними 0,54 км. Через какое время лодка догонит пловца?
Математика
Решите задачу плиз: Пловец плывет по озеру со скоростью 1,8 км/ч. Всед за ним идет л??дка со скоростью 4,5 км/ч. Сейчас между ними 0,54 км. Через какое время лодка догонит пловца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,5-1,8=2,7км/ч скорость сближения лодки 0,54:2,7=0,2часа время через которое лодка догонит пловца
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