Решите задачу плиз: Пловец плывет по озеру со скоростью 1,8 км/ч. Всед за ним идет л??дка со скоростью 4,5 км/ч. Сейчас между ними 0,54 км. Через какое время лодка догонит пловца?

Математика

Решите задачу плиз: Пловец плывет по озеру со скоростью 1,8 км/ч. Всед за ним идет л??дка со скоростью 4,5 км/ч. Сейчас между ними 0,54 км. Через какое время лодка догонит пловца?

Автор: Гость