Прямой провод длиной l=50 см помещен в однородное магнитное поле с индукцией В=0,5 Тл перпендикулярно силовым линиям поля. Концы провода замкнуты вне поля, сопротивление всей цепи R=0,1 Ом. Какова будет сила тока в цепи, если п...

Физика

Прямой провод длиной l=50 см помещен в однородное магнитное поле с индукцией В=0,5 Тл перпендикулярно силовым линиям поля. Концы провода замкнуты вне поля, сопротивление всей цепи R=0,1 Ом. Какова будет сила тока в цепи, если провод перемещать перпендикулярно линиям индукции со скоростью v=5 м/с.

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