Прямой провод длиной l=50 см помещен в однородное магнитное поле с индукцией В=0,5 Тл перпендикулярно силовым линиям поля. Концы провода замкнуты вне поля, сопротивление всей цепи R=0,1 Ом. Какова будет сила тока в цепи, если п...
Физика
Прямой провод длиной l=50 см помещен в однородное магнитное поле с индукцией В=0,5 Тл перпендикулярно силовым линиям поля. Концы провода замкнуты вне поля, сопротивление всей цепи R=0,1 Ом. Какова будет сила тока в цепи, если провод перемещать перпендикулярно линиям индукции со скоростью v=5 м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭДС индукции: E=v*B*L По закону Ома: I=E/R I=v*B*L/R = 5*0,5*0,5/0,1 = 12,5 А
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