Что такое свободное общество ? Сочинение

Гость: Гость:

Стремление к свободе, к самостоятельности в принятии решений - это естественное желание каждого человека. Но может ли общество быть поистине свободным, или это только одна из всевозможных утопий бытия?Статьи по теме:Что такое свободное обществоЧто такое гражданское обществоЧто такое идеальное обществоЧто значит позднее взрослениеЧто такое НКО и какова их роль в России Вопрос «Кто поет? » - 2 ответаСтремление к свободе – это базисная человеческая потребность. Однако можно ли ее полностью удовлетворить в современном обществе? Конечно, нет. Абсолютная свобода в наши дни невозможна, поскольку она ограничивается правами и свободами других членов общества.Человеческое общество никогда не было и не может быть свободным, поскольку термин «общество» подразумевает социум, в котором существует социальное и производственное разделение труда при тесном взаимодействии всех его членов, поэтому априори, существуя в обществе, невозможно делать все, что взбредет в голову. Важно не ущемлять своими поступками права других.Идеи о свободном обществе наиболее активно начали пропагандироваться толпой в Эпоху Ренессанса. Тогда люди устали от жестких пут Средневековья, и было разработано немало политических и философских концепций относительного свободного общества. Многие революции совершались под лозунгом «Вперед к свободе!» В Новейшем времени революционеры не раз играли на врожденной человеческой любви к свободе. Вспомним хотя бы Бориса Николаевича Ельцина, который торжественно обещал народу свободу после «ежовых рукавиц» советской власти. И похожих примеров, произошедших по всему миру, история помнит предостаточно. Сейчас получили широкое распространение движения «Нью-Эйдж», проект «Венера» и прочие, основными идеями которых является свобода и гуманизм в обществе. Но возникновение и успешное поддержание столь либеральных режимов возможно только в сознательном, продвинутом, высокодуховном обществе. Иными словами, в сказке, потому что планета Земля вряд ли когда-нибудь станет таким местом.Таким образом, абсолютно свободное общество – это иллюзия, и любой достаточно образованный и думающий человек осознает это. Возможно лишь стремиться к свободе, но при этом важно поступать по совести, не теряя человеческого достоинства, обязательно соотнося свои поступки с комфортом окружающих.