Какой объем занимают 100 молей ртути?
Физика
Какой объем занимают 100 молей ртути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ν = 100 моль ρ = 13,6 *103 кг/м3 Мr=200 а.е.м Найти: V (м3) - ? Следовательно, молярная масса ртути равна М = 0,2 кг/моль m = νМ m=100 моль × 0,2 кг/моль = 20 кг V=m/ρ V=20кг/13,6×103кг/м3 = 1,5 ×0 -3 м3 =1,5 л Ответ: V = 1,5 л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
У Димы часы отстают на 10 минут, а он думает что они спешат на 5 минут. Посмотрев на с??ои часы, Дима решил, что сейчас полдень. который сейчас час...
Физика
Прямой провод длиной l=50 см помещен в однородное магнитное поле с индукцией В=0,5 Тл перпендикулярно силовым линиям поля. Концы провода замкнуты в...
Математика
Обществознание