Срочно!!! Просклоняйте 1982 (год)
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Срочно!!! Просклоняйте 1982 (год)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И. одна тысяча девятьсот восемьдесят два. Р.одной тысячи девятисот восьмидесяти двух. Д. одной тысяче девятистам восьмидесяти двум. В. одну тысячу девятьсот восемьдесят два. Т. одной тысячей девятьюстами восемьюдесятью двумя. П. об одной тысяче девятистах восьмидесяти двух.
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