Сочинить сочинение по картине Борисова -Мусатова осенняя песня

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Осенний пейзаж картины отлично передают романтику и красоту осени! Всю сочность и красоту многообразия осенних красок! Для многих людей осень - любимое время года. И для нас тоже. Мы любим осень ! Мы любим осенний пейзаж ! Нам нравятся Осенний пейзаж картины ! И многие, смотря на замечательный осенний пейзаж, становятся настоящими поэтами! «Бьют часы, возвестившие осень:тяжелее, чем в прошлом году,ударяется яблоко оземь -столько раз, сколько яблок в саду.» (Белла Ахмадулина) Осенний пейзаж. Осенний пейзаж картины это ода осени и осеннему пейзажу. Осенний пейзаж завораживает своей красотой! Осенний пейзаж картины замечательные картины! «Из золотых полей, где синий дым встает,Проходят девушки за грузными возами,Их бедра зыблются под тонкими холстами,На их щеках загар как золотистый мед.» (Эдуард Багрицкий) Смотря на картину, мы можем сразу же оценить гамму подобранных цветов. Они все яркие, изысканные, точно и близко передающие всю грусть и одиночество осеннего периода. Автор в своей картине передает чувство прекрасного, недалекого,очень светлого и доброго! Мне данная картина понравилась, так как В. Борисов-Мусатов очень точно передал осеннее настроение и чуткость данного времени года. пойдет ?