Помогите пожалуйста. Из двух поселков находящихся друг от друга 17 км одновременно в противоположных направлениях вышли два лыжника. Через некоторое время они остановились. В тот момент расстояние между ними было равно 110км ....

Математика

Помогите пожалуйста. Из двух поселков находящихся друг от друга 17 км одновременно в противоположных направлениях вышли два лыжника. Через некоторое время они остановились. В тот момент расстояние между ними было равно 110км . Скорость первого 14км/ч а второго 17 км/ч . Через сколько часов они остановились

Автор: Гость