Помогите пожалуйста. Из двух поселков находящихся друг от друга 17 км одновременно в противоположных направлениях вышли два лыжника. Через некоторое время они остановились. В тот момент расстояние между ними было равно 110км ....
Математика
Помогите пожалуйста. Из двух поселков находящихся друг от друга 17 км одновременно в противоположных направлениях вышли два лыжника. Через некоторое время они остановились. В тот момент расстояние между ними было равно 110км . Скорость первого 14км/ч а второго 17 км/ч . Через сколько часов они остановились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110-17=93(км) прошли вдвоем 14+17=31(км/ч) скорость удаления 93:31=3(ч) остановились
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