Периметр четырехугольника равен 8 метров 3 дм. 3 его стороны равны 2дм 4 сантиметров, 5 метров 2 дециметра 7 сантиметров и 1 метр 6 сантиметров .Найдите длину его четвертой стороны.
Математика
Периметр четырехугольника равен 8 метров 3 дм. 3 его стороны равны 2дм 4 сантиметров, 5 метров 2 дециметра 7 сантиметров и 1 метр 6 сантиметров .Найдите длину его четвертой стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 дм 4 см + 5 м 2 дм 7 см + 1 м 6 см =6 м 5 дм 7 см - сумма 3 сторон 2) 8 м 3 дм - 6 м 5 дм 7 см = 1 м 7 дм 3 см Ответ: четвертая сторона равна 1 м 7 дм 3 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
BC — отрезок, который делит развёрнутый угол DBA на две части. Образуются два разных треугольника ABC и CBD. Нарисуй соответствующий рисунок. ...
Математика
Запиши трёхзначное число ,у которого цифра в разряде сотен меньше цифры в разряде десятков в 5 раз , а цифра в разряде единиц на 2 больше цифры в р...
Физика
Чему равна архимедова сила действующая на алюминиевый брусок объемом 500 см^3 если ??н на половину часть своего объема погружен в нефть
Математика
Помогите пожалуйста. Из двух поселков находящихся друг от друга 17 км одновременно в противоположных направлениях вышли два лыжника. Через некото...