Периметр четырехугольника равен 8 метров 3 дм. 3 его стороны равны 2дм 4 сантиметров, 5 метров 2 дециметра 7 сантиметров и 1 метр 6 сантиметров .Найдите длину его четвертой стороны.

Гость: Гость:

1) 2 дм 4 см + 5 м 2 дм 7 см + 1 м 6 см =6 м 5 дм 7 см - сумма 3 сторон 2) 8 м 3 дм - 6 м 5 дм 7 см = 1 м 7 дм 3 см Ответ: четвертая сторона равна 1 м 7 дм 3 см