BC — отрезок, который делит развёрнутый угол DBA на две части. Образуются два разных треугольника ABC и CBD. Нарисуй соответствующий рисунок. Определи∢ABC, если∢CBD=41°. ∢ABC= ?

Алгебра

BC — отрезок, который делит развёрнутый угол DBA на две части. Образуются два разных треугольника ABC и CBD. Нарисуй соответствующий рисунок. Определи∢ABC, если∢CBD=41°. ∢ABC= ?

Автор: Гость