BC — отрезок, который делит развёрнутый угол DBA на две части. Образуются два разных треугольника ABC и CBD. Нарисуй соответствующий рисунок. Определи∢ABC, если∢CBD=41°. ∢ABC= ?
Алгебра
BC — отрезок, который делит развёрнутый угол DBA на две части. Образуются два разных треугольника ABC и CBD. Нарисуй соответствующий рисунок. Определи∢ABC, если∢CBD=41°. ∢ABC= ?
Ответ(ы):
Гость:
ABC=139 180-41=139 все легко
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