Запиши трёхзначное число ,у которого цифра в разряде сотен меньше цифры в разряде десятков в 5 раз , а цифра в разряде единиц на 2 больше цифры в разряде сотен. Помогите срочняк нужно (((

Математика

Запиши трёхзначное число ,у которого цифра в разряде сотен меньше цифры в разряде десятков в 5 раз , а цифра в разряде единиц на 2 больше цифры в разряде сотен. Помогите срочняк нужно (((

Автор: Гость