Запиши трёхзначное число ,у которого цифра в разряде сотен меньше цифры в разряде десятков в 5 раз , а цифра в разряде единиц на 2 больше цифры в разряде сотен. Помогите срочняк нужно (((

Математика
Запиши трёхзначное число ,у которого цифра в разряде сотен меньше цифры в разряде десятков в 5 раз , а цифра в разряде единиц на 2 больше цифры в разряде сотен. Помогите срочняк нужно (((
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..........................153
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Чему равна архимедова сила действующая на алюминиевый брусок объемом 500 см^3 если ??н на половину часть своего объема погружен в нефть
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. Из двух поселков находящихся друг от друга 17 км одновременно в противоположных направлениях вышли два лыжника. Через некото...
Ответить
Другие предметы
Как используются почвы в хозяйственной деятельности человека?
Ответить
Биология
Выберите железы относящиеся к эндокринной системе 1)потовые железы 2)печень 3)надп??чечники 4)щитовидная железа 5)гипофиз 6)железы стенок желудка
Ответить
Литература
Сочините продолжение повести ,,В дурном обществе,, как Валек и Ваня выросли
Ответить