Запиши трёхзначное число ,у которого цифра в разряде сотен меньше цифры в разряде десятков в 5 раз , а цифра в разряде единиц на 2 больше цифры в разряде сотен. Помогите срочняк нужно (((
Математика
Запиши трёхзначное число ,у которого цифра в разряде сотен меньше цифры в разряде десятков в 5 раз , а цифра в разряде единиц на 2 больше цифры в разряде сотен. Помогите срочняк нужно (((
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