Как делают прививку полиомиелит в 14 лет?Больно?
Другие предметы
Как делают прививку полиомиелит в 14 лет?Больно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет.самое главное не бояться .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Укажите фразеологизм(-ы) старославянскоо происхождения: а) все хорошо, что хорошо кончается б) земля обетованная ...
Математика
Математика
Периметр четырехугольника равен 8 метров 3 дм. 3 его стороны равны 2дм 4 сантиметров, 5 метров 2 дециметра 7 сантиметров и 1 метр 6 сантиметров .На...
Математика
BC — отрезок, который делит развёрнутый угол DBA на две части. Образуются два разных треугольника ABC и CBD. Нарисуй соответствующий рисунок. ...