ПОМОГИТЕ!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Укажите фразеологизм(-ы) старославянскоо происхождения: а) все хорошо, что хорошо кончается б) земля обетованная в) заставить говорить о себе г) негде голову преклонить Помогите пожалуйста!!! Оч...

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ПОМОГИТЕ!!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Укажите фразеологизм(-ы) старославянскоо происхождения: а) все хорошо, что хорошо кончается б) земля обетованная в) заставить говорить о себе г) негде голову преклонить Помогите пожалуйста!!! Очень срочно надо!!!

Автор: Гость