Посадили по 30 семян дыни и тыквы не дали ростки шестая часть семян дыни и десятая часть семян тыквы скажи не вычесляя всхожесть каких семян оказалось выше
Математика
Посадили по 30 семян дыни и тыквы не дали ростки шестая часть семян дыни и десятая часть семян тыквы скажи не вычесляя всхожесть каких семян оказалось выше
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Гость:
Дыня. я так думаю . но может быть я не права.
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