Пошили 7 дитячих костюмів витрачати на кожен 2м тканини. на костюм для дорослих витратили 56м тканини. скільки метрів тканини витратили на всі костюми? (оформлення задачі)

Математика
Пошили 7 дитячих костюмів витрачати на кожен 2м тканини. на костюм для дорослих витратили 56м тканини. скільки метрів тканини витратили на всі костюми? (оформлення задачі)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 х 2 = 14 м на 7 костюмов 14 + 56 = 70 м потратили на все костюмы.
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