Как изменяются имена прилагательные измени имя прилагательное верный по числам родам и падежам
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Как изменяются имена прилагательные измени имя прилагательное верный по числам родам и падежам
Ответ(ы):
Гость:
Им.пад.: Верный, верная, верное, верные(мн.ч) Род.пад.: верного, верной, верных(мн.ч) Дат.п.: Верному, верной, верным(мн.ч) Вин.п.: см. Им.падеж Тв.п.: верным, верной, верными(мн.ч) Пр.п.: о верном, о верной, о верных(мн.ч) Вроде так ;)
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