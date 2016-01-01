Сколько пар взаимно перпендикулярных граней имеет куб ?
Геометрия
Сколько пар взаимно перпендикулярных граней имеет куб ?
Ответ(ы):
Гость:
сколько пар взаимно перпендикулярных граней имеет куб ? 12
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