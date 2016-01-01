Объясните, почему зверозубые рептилии получили такое название.

Биология
Объясните, почему зверозубые рептилии получили такое название.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зверозубые — вымершие рептилии из подкласса звероподобных, имевшие ряд общих черт с млекопитающими, благодаря чему происхождение млекопитающих связывают с этой группой (верхняя часть нижней перми нижний триас).
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