Объясните, почему зверозубые рептилии получили такое название.
Биология
Объясните, почему зверозубые рептилии получили такое название.
Ответ(ы):
Гость:
Зверозубые — вымершие рептилии из подкласса звероподобных, имевшие ряд общих черт с млекопитающими, благодаря чему происхождение млекопитающих связывают с этой группой (верхняя часть нижней перми нижний триас).
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