Сшили одинаковое количество платьев и костюмов. На каждое платье пошло по 5 м ткан??,а на каждый костюм по 9 м. На все платья пошло 55 м ткани. Сколько метров ткани понадобилось на все костюмы?

Математика
Сшили одинаковое количество платьев и костюмов. На каждое платье пошло по 5 м ткан??,а на каждый костюм по 9 м. На все платья пошло 55 м ткани. Сколько метров ткани понадобилось на все костюмы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так. 1)55÷5=11(п.)-платьев сказано их одинаково 2)11×9=99(м.) Ответ:99 метров ткани понадобилось на все костюмы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите число 540 в творительном падеже
Ответить
Математика
Вычисти значения выражений: (1250-1125)*3+125*100,1250+7500:5+2530,(10500-7050):10+75,20450-20405+2145,38000+95*200-3700,5700*(32*50-4*400)
Ответить
Математика
За 8 мин самолет, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 км. Какое расстояние ??н пролетит за 40 мин, если его средняя скорость увеличится на...
Ответить
Қазақ тiлi
Просклонять по падежам на казахском языке слово кара
Ответить
Биология
В вашем рационе должны быть супы (мясные,овощные)?
Ответить