Сшили одинаковое количество платьев и костюмов. На каждое платье пошло по 5 м ткан??,а на каждый костюм по 9 м. На все платья пошло 55 м ткани. Сколько метров ткани понадобилось на все костюмы?
Математика
Сшили одинаковое количество платьев и костюмов. На каждое платье пошло по 5 м ткан??,а на каждый костюм по 9 м. На все платья пошло 55 м ткани. Сколько метров ткани понадобилось на все костюмы?
Ответ(ы):
Гость:
Так. 1)55÷5=11(п.)-платьев сказано их одинаково 2)11×9=99(м.) Ответ:99 метров ткани понадобилось на все костюмы.
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