Сшили одинаковое количество платьев и костюмов. На каждое платье пошло по 5 м ткан??,а на каждый костюм по 9 м. На все платья пошло 55 м ткани. Сколько метров ткани понадобилось на все костюмы?

Математика

Сшили одинаковое количество платьев и костюмов. На каждое платье пошло по 5 м ткан??,а на каждый костюм по 9 м. На все платья пошло 55 м ткани. Сколько метров ткани понадобилось на все костюмы?

Автор: Гость