Дата основания Ростова великого и кем он был основан
История
Дата основания Ростова великого и кем он был основан
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Город Ростов вырос среди земель, принадлежавших финно-угорскому племени Меря. Легенда утверждает, что его основатель носил имя Роста и назвал город в свою честь. Так или иначе, годом основания Ростова считается первое упоминание о нем в летописях("повесть временных лет") под 862 годом. Летописи также рассказывают об участии ростовчан в походах князя Олега на вражеские города Киев(882) и Царьград(907). Примерно в это же время в городе появляется и славянское население.
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