(y-8,42)+3,14=5,9 4,42+(y-1,17)=5,47 решить уравнения
Математика
(y-8,42)+3,14=5,9 4,42+(y-1,17)=5,47 решить уравнения
Ответ(ы):
Гость:
(у-8,42)+3,14=5,9 у-8,42=5,9-3,14 у-8,42=2,76 у=2,76+8,42 у=11,18 Проверка (11,18-8,42)+3,14=5,9 2,76+3,14=5,9 5,9=5,9 4,42+(у-1,17)=5,47 у-1,17=5,47-4,42 у-1,17=1,05 у=1,05+1,17 у=2,22 Проверка 4,42+(2,22-1,17)=5,47 4,42+1,05=5,47 5,47=5,47
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