(УКР) - Відстань від предмета до екрана 3м. Лінзу якої оптичної сили треба взяти і де її треба розмістити,щоб дістати зображення прдмета збільшене в 5 разів? (РУС) - Расстояние от предмета до экрана 3 м. Линзу которой оптическ...
Физика
(УКР) - Відстань від предмета до екрана 3м. Лінзу якої оптичної сили треба взяти і де її треба розмістити,щоб дістати зображення прдмета збільшене в 5 разів? (РУС) - Расстояние от предмета до экрана 3 м. Линзу которой оптической силы надо взять и где ее нужно разместить, чтобы получить изображение прдметы увеличено в 5 раз?
Ответ(ы):
Гость:
Дано L=3 м f/d=5 D- ? f=5*d f+d=5*d+d=L d=L/6=0,5 м D=1/d+1/f=1/0,5+1/2,5=2,4 дптр Ответ D=2,4 дптр
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