(УКР) - Відстань від предмета до екрана 3м. Лінзу якої оптичної сили треба взяти і де її треба розмістити,щоб дістати зображення прдмета збільшене в 5 разів? (РУС) - Расстояние от предмета до экрана 3 м. Линзу которой оптическ...

Физика

(УКР) - Відстань від предмета до екрана 3м. Лінзу якої оптичної сили треба взяти і де її треба розмістити,щоб дістати зображення прдмета збільшене в 5 разів? (РУС) - Расстояние от предмета до экрана 3 м. Линзу которой оптической силы надо взять и где ее нужно разместить, чтобы получить изображение прдметы увеличено в 5 раз?

Автор: Гость