Химические свойства кремния, серы, фосфора, углерода. 1) Агрегатное состояние 2) Цвет 3) Запах 4) Растворимость в воде 5 Ядовитость

Гость: Гость:

Кремний . Твёрдый,тёмно-серый,без запаха,не растворим в воде,не ядовит. Сера. Твёрдое вещество,лимонно-жёлтый цвет,без запаха, не растворяется в воде,не ядовитая. Фосфор. Твёрдое,цвет в зависимости от того,какой фосфор (но вроде как салатовый в темноте),сильный запах,очень плоъо растворим в воде,токсичен. Углерод. Газ,если графит,то чёрный,если алмаз,то прозрачный,без запаха(?),вроде растворим в воде,ядовитый.