Химические свойства кремния, серы, фосфора, углерода. 1) Агрегатное состояние 2) Цвет 3) Запах 4) Растворимость в воде 5 Ядовитость
Химия
Химические свойства кремния, серы, фосфора, углерода. 1) Агрегатное состояние 2) Цвет 3) Запах 4) Растворимость в воде 5 Ядовитость
Ответ(ы):
Гость:
Кремний . Твёрдый,тёмно-серый,без запаха,не растворим в воде,не ядовит. Сера. Твёрдое вещество,лимонно-жёлтый цвет,без запаха, не растворяется в воде,не ядовитая. Фосфор. Твёрдое,цвет в зависимости от того,какой фосфор (но вроде как салатовый в темноте),сильный запах,очень плоъо растворим в воде,токсичен. Углерод. Газ,если графит,то чёрный,если алмаз,то прозрачный,без запаха(?),вроде растворим в воде,ядовитый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)П??чему прот...
Математика
Нужно вывезти из леса 35 броню на трактор за один раз выводит 9 бревен сколько раз т??актора Нужно съездить в лес задача
Физика
Помогите пожалуйста! Определите силу трения, если автомобиль массой 2 т остановил??я через 60 м, двигавшись со скоростью 72 км/ч. (с полным решением)