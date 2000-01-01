Помогите пожалуйста! Определите силу трения, если автомобиль массой 2 т остановил??я через 60 м, двигавшись со скоростью 72 км/ч. (с полным решением)
Физика
Помогите пожалуйста! Определите силу трения, если автомобиль массой 2 т остановил??я через 60 м, двигавшись со скоростью 72 км/ч. (с полным решением)
Ответ(ы):
Гость:
Fтр=m*a S=V^2/2*a a=V^2/2*S Fтр=m*V^2/2*S=2000*20^2/2*60=6,67*10^3 Н
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