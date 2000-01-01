Помогите пожалуйста! Определите силу трения, если автомобиль массой 2 т остановил??я через 60 м, двигавшись со скоростью 72 км/ч. (с полным решением)

Физика

Помогите пожалуйста! Определите силу трения, если автомобиль массой 2 т остановил??я через 60 м, двигавшись со скоростью 72 км/ч. (с полным решением)

Автор: Гость