1. (во вложении) 2. (во вложении) 3. Выберите имя активной ячейки и имена выделенных диапазонов ячеек: 1. В2,А1:А2,D1:E2,А4:С4 2. А3,В1:С3,D3:E4 3. А3,В1:E4,D1:E2,А4:С4 4. А3:E4,D1:E2,А4:С4 (вложение)

Информатика
1. (во вложении) 2. (во вложении) 3. Выберите имя активной ячейки и имена выделенных диапазонов ячеек: 1. В2,А1:А2,D1:E2,А4:С4 2. А3,В1:С3,D3:E4 3. А3,В1:E4,D1:E2,А4:С4 4. А3:E4,D1:E2,А4:С4 (вложение)
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Ответ(ы):
Гость:
Задание 3: активная ячейка - В2, выделено А1:А2,D1:E2,А4:С4 следовательно ответ А
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