Очень нужно, Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!)* Плюсы и минусы ОБЩЕСТВА в экономике. ОЧЕНЬ НУЖ??О!!!!

Экономика
Очень нужно, Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!)* Плюсы и минусы ОБЩЕСТВА в экономике. ОЧЕНЬ НУЖ??О!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(+) общество решает, что производить, как производить  и для кого производить. Это своего рода умение пользоваться жизнью наилучшим образом, способ организации деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для потребления. (-) экономика рассматривает человека, прежде всего как потребителя благ.

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