Буду Вам Очень признателен если поможете решить это задачу. В стране дейтсвует следующая шкала налогооблажения доходов Ставка, % 10 20 30 Доход,тыс руб 20-30 31-50. 51 и более За текущий период уровень цен и номинальные...
Экономика
Буду Вам Очень признателен если поможете решить это задачу. В стране дейтсвует следующая шкала налогооблажения доходов Ставка, % 10 20 30 Доход,тыс руб 20-30 31-50. 51 и более За текущий период уровень цен и номинальные доходы выросли в 2 раза. Рассчитайте суммарную величину подоходного налога с трех физических лиц, имевших следующие номинальные доходы: 20, 40 и 60 тыс. руб. А) до повышения уровня цен Б) после роста уровня цен Какие выводы вы можете сделать, сопоставив 2 рассчитанные суммы?
Ответ(ы):
Гость:
Решение: А. Суммарные налоговые выплаты до повышения уровня цен; 20*0,1 + 40*0,2 + 60*0,3 = 2+8+18 = 28 тыс. руб. Б. После удвоения номинальных доходов: 40 * 0,2 + 80 * 0,3 +120 * 0,3 = 8+24+36 = 68 тыс. руб. Вывод: в результате инфляции, когда номинальные доходы второго и третьего лица подпадают под более высокую ставку налогообложения, государство увеличило сумму получаемых им налоговых сборов в 2,3 раза: (24+36)/(8+18) = 2,3.
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