Буду Вам Очень признателен если поможете решить это задачу. В стране дейтсвует следующая шкала налогооблажения доходов Ставка, % 10 20 30 Доход,тыс руб 20-30 31-50. 51 и более За текущий период уровень цен и номинальные...

Экономика

Буду Вам Очень признателен если поможете решить это задачу. В стране дейтсвует следующая шкала налогооблажения доходов Ставка, % 10 20 30 Доход,тыс руб 20-30 31-50. 51 и более За текущий период уровень цен и номинальные доходы выросли в 2 раза. Рассчитайте суммарную величину подоходного налога с трех физических лиц, имевших следующие номинальные доходы: 20, 40 и 60 тыс. руб. А) до повышения уровня цен Б) после роста уровня цен Какие выводы вы можете сделать, сопоставив 2 рассчитанные суммы?

Автор: Гость