Свойства модификации А)наследуются Б)непредсказуемы В)носят единичный характер Г)носят приспособительный характер

Биология
Свойства модификации А)наследуются Б)непредсказуемы В)носят единичный характер Г)носят приспособительный характер
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Гость:
Носят приспособительный характер
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