НЕМЕЦКИЙ!24 Балла!! Составьте предложения с плюсами и минусами жительства в данно?? местности.(Местности брать из таблицы ниже)

Немецкий язык

НЕМЕЦКИЙ!24 Балла!! Составьте предложения с плюсами и минусами жительства в данно?? местности.(Местности брать из таблицы ниже)

Автор: Гость