НЕМЕЦКИЙ!24 Балла!! Составьте предложения с плюсами и минусами жительства в данно?? местности.(Местности брать из таблицы ниже)

Немецкий язык
НЕМЕЦКИЙ!24 Балла!! Составьте предложения с плюсами и минусами жительства в данно?? местности.(Местности брать из таблицы ниже)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Vorteile: auf dem Dorf  kennen einander; am Meer sonnig und warm; in den Bergen: frische Luft; in der Wüste: man kann in der Sonne liegen Nachteile: langweilig; am Meer  windig und im Winter frostig; in den Bergen: sehr weit von der Stadt; in der Wüste: kein Wasser
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