Соченение уважай старый и сам будешь стар

Литература
Соченение уважай старый и сам будешь стар
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько жили в мире люди, столько они поддерживали эти традиции, а кроме этого создавали новые. Такие, как, например, традиция уважения к старшим. И мне кажется, что появилась она как-то сама по себе, просто на протяжении общения.Уважение к старшим не является каким-то ритуалом, который повторяется только несколько раз в год. Мы должны поддерживать ее каждый день. Я не имею ввиду, что надо твердить своим родителям, бабушкам и дедушкам, что мы их уважаем, ведь слова — это только слова. А слова надо подкреплять действиями. И как же доказать старшим, что мы их действительно уважаем? Очень ли это тяжело? Много ли усилий надо к этому прибавить? По моему мнению, это совсем не тяжело и не нуждается в почти никаких усилиях. Лишь немного. Совсем не тяжело уступить место в трамвае или троллейбусе. Но это уже и есть знак уважения к старшим. Постоять совсем не тяжело, а вот бабушке посидеть приятно будет. Этот поступок — мелочь, но он показывает, воспитанный человек, или нет. Мальчик, который петухом сидит в переполненном автобусе, а рядом стоит утомленная бабушка, совсем не вызывает уважения. А иногда бывает и так, что она просит его уступить место, а мальчик отвечает отказом. Это, на мой взгляд, уже совсем хамство!Кроме этого, надо всегда быть вежливыми. Если хочется что-то попросить, надо сказать «пожалуйста», а когда получаешь то, что хотел, надо поблагодарить. Нельзя повышать голос на взрослых. Это будет просто непристойно. Мы не всегда согласны с ними, но все же надо сдерживаться. Если к тебе обращается кто-то из взрослых, то всегда надо выслушать, не перебивая, а уже потом высказывать свою мысль. Так как невежливо будет влезать, или еще хуже, канючить или кричать. Если я не согласен с мысленным взором старших, то говорю это спокойно, без вопля и гама. Хотя иногда так хочется вспылить, я стараюсь сдерживаться. Неуважением также будет влезать в разговор взрослых, а если все же очень хочется сказать что-то, надо сначала извиниться за вмешательство, а уже потом говорить. Существуют и другие правила, что касаются общения. К людям, которые занимают в твоей жизни разные места, надо и обращаться по-разному. Если это учительница или незнакомый человек, надо называть ее на Вы, так как называть на ты можно только ближайших людей, которые старше тебя: маму, отца, бабушку или дедушку. А тетку и других родственников надо величать только на Вы.
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