Информация о спартанских войнах.Даю 30 балов.Помогите очень надо.

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Спарта участвовала в Мессенских войнах(743-723). Покорила мессению. В 550 году спартанцы завоевали пограничную область Кинурии. Также Спарта воевала с Афинами(Первая Пелопонесская война, которая вылилась в Тридцатилетний мир)