Информация о спартанских войнах.Даю 30 балов.Помогите очень надо.

История
Информация о спартанских войнах.Даю 30 балов.Помогите очень надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спарта участвовала в Мессенских войнах(743-723). Покорила мессению. В 550 году спартанцы завоевали пограничную область Кинурии. Также Спарта воевала с Афинами(Первая Пелопонесская война, которая вылилась в Тридцатилетний мир)
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