Какая выталкивающая сила действует на гранитный булыжник объемом 0,004 м3, лежащий на дне озера? Плотность воды 1000кг/м3
Физика
Какая выталкивающая сила действует на гранитный булыжник объемом 0,004 м3, лежащий на дне озера? Плотность воды 1000кг/м3
Ответ(ы):
Гость:
Сила Архимеда: F=pgV= 1000кг/м^3 * 10м/с^2 * 0,004м^3 = 40Н
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