1)сколько граммов 30 раствора надо добавить к 200 г 20% раствора,чтобы получить 25 % раствор? 2)определите процент раствора,полученного-При растворении 11.2 литра сероводорода-В 383 граммах воды

Гость: Гость:

1. ω= m(в-ва)/m(p-pa) 0,25 = (0,2*200 г. + 0,3*х)/(200 +х), где х--это масса 30% р-ра 0,25(200+х) = 40 + 0,3х 50+ 0,25х =40+0,3х 10=0,05х х = 200 г. 2. n(H₂S) = 11,2л/22,4 л/моль = 0,5 моль m(H₂S) = n*M = 0,5 моль *34 г/моль = 17 г. m(p-pa) = 17 г.+383 г. = 400 г. ω(H₂S) = m(H₂S)/m(p-pa)*100% = 17г./400г.*100% = 4,25%