Сказки и легенды Подмосковья
Литература
Сказки и легенды Подмосковья
Ответ(ы):
Гость:
Есть легенда о Медвежьих озерах. Это одно из мест Подмосковья. По легенде построили однажды коровник и стали пропадать коровы. Обна доярка рассказала что видела как корову утащило в озеро неизведанное чудовище, потом подобные утверждения стали множится и тогда решили перенести коровник из тех мест дальше. После этого коровы перестали пропадать.
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