В течение первых 6 месяцев года тракторный завод выпускал 275 тракторов в месяц а в ??ечение следуших 4 месячние --- по 320 тракторово. Сколько всего тракторов выпустил завод в течение этого вревремени

Математика

В течение первых 6 месяцев года тракторный завод выпускал 275 тракторов в месяц а в ??ечение следуших 4 месячние --- по 320 тракторово. Сколько всего тракторов выпустил завод в течение этого вревремени

Автор: Гость