В течение первых 6 месяцев года тракторный завод выпускал 275 тракторов в месяц а в ??ечение следуших 4 месячние --- по 320 тракторово. Сколько всего тракторов выпустил завод в течение этого вревремени

Математика
В течение первых 6 месяцев года тракторный завод выпускал 275 тракторов в месяц а в ??ечение следуших 4 месячние --- по 320 тракторово. Сколько всего тракторов выпустил завод в течение этого вревремени
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
275*6=1650 тракторов 320*4=1280 тракторов 1650+1280=2930
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Оксид кремния не применяется при производстве: 1)стекла 2)керамических изделий 3)жаропрочных сталей 4)топлива
Ответить
Алгебра
Сократите дробь (3x)^3*x^-9/ x^-10*2x^4
Ответить
Алгебра
Найдите все значения x ,при которых выражения (x-2)^2-7 и x(1-x) принимают равные значени??.
Ответить
Русский язык
Русский язык Бунеев Бунеева упр 542 стр 70
Ответить
Биология
27,28 И ещё если не сложно то написать почему другие варианты ответа не подходят:)
Ответить