В течение первых 6 месяцев года тракторный завод выпускал 275 тракторов в месяц а в ??ечение следуших 4 месячние --- по 320 тракторово. Сколько всего тракторов выпустил завод в течение этого вревремени
Математика
В течение первых 6 месяцев года тракторный завод выпускал 275 тракторов в месяц а в ??ечение следуших 4 месячние --- по 320 тракторово. Сколько всего тракторов выпустил завод в течение этого вревремени
Ответ(ы):
Гость:
275*6=1650 тракторов 320*4=1280 тракторов 1650+1280=2930
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