27,28 И ещё если не сложно то написать почему другие варианты ответа не подходят:)
Биология
27,28 И ещё если не сложно то написать почему другие варианты ответа не подходят:)
Ответ(ы):
Гость:
27) 4 Т.к все кроме четвертого- плоды. На четвертом изображен клубень картофеля, который является видоизмененным побегом. У клубня есть все черты присущие обычному побегу - представлят собой утолщённый и укороченный стебель травянистого растения, имеет почки. Строение тканей правда видоизменено в связи с выполняемыми функциями. Но там выделяются покровные ткани, проводящие пучки, механические и запасающие ткани. 28)4 Т.к фотосинтез у растений происходит в хлоропластах – особых органоидах зеленых растительных клеток листа и стебля, содержащих хлорофилл. ( Поэтому листья бизины черной подходят)
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