1. В каком периоде находится углерод? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5 2. В какой группе находится углерод? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5 3. Какой порядковый номер у углерода? 1) 6 2) 12 3) 4 4) 2 4. Какова относительная атомная масса у углерода? 1) ...

Химия

1. В каком периоде находится углерод? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5 2. В какой группе находится углерод? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5 3. Какой порядковый номер у углерода? 1) 6 2) 12 3) 4 4) 2 4. Какова относительная атомная масса у углерода? 1) 12 2) 6 3) 24 4) 4 5. В каком периоде находится кремний? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5

Автор: Гость