1. В каком периоде находится углерод? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5 2. В какой группе находится углерод? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5 3. Какой порядковый номер у углерода? 1) 6 2) 12 3) 4 4) 2 4. Какова относительная атомная масса у углерода? 1) ...
Химия
1. В каком периоде находится углерод? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5 2. В какой группе находится углерод? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5 3. Какой порядковый номер у углерода? 1) 6 2) 12 3) 4 4) 2 4. Какова относительная атомная масса у углерода? 1) 12 2) 6 3) 24 4) 4 5. В каком периоде находится кремний? 1) 3 2) 4 3) 2 4) 5
Ответ(ы):
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*************************************** 1)3 2)2 3)1 4)1 5)1 ***************************************
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