В вазе стоит букет из веточек жасмина и сирени . Веточки жасмина составляют 1/3 часть букета. Сколько веточек сирени в букете , если их на 6 больше , чем веточек жасмина.

Математика

В вазе стоит букет из веточек жасмина и сирени . Веточки жасмина составляют 1/3 часть букета. Сколько веточек сирени в букете , если их на 6 больше , чем веточек жасмина.

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