В вазе стоит букет из веточек жасмина и сирени . Веточки жасмина составляют 1/3 часть букета. Сколько веточек сирени в букете , если их на 6 больше , чем веточек жасмина.
Математика
В вазе стоит букет из веточек жасмина и сирени . Веточки жасмина составляют 1/3 часть букета. Сколько веточек сирени в букете , если их на 6 больше , чем веточек жасмина.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть X- общее количество веточек всех цветов в вазе вместе. Сост ур. 1) 1/3X+6= 2/3X 1/3X=6 X=18(веточек) 2)18×2/3=12(веточек) Ответ: 12 веточек сирени в букете.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Очень-очень нужна ваша помощь!!! Напишіть 5 стверджувальніх речень у часі Future Indefinite: 1. I_____________________tomorrow. 2. He________...
Математика
В течение первых 6 месяцев года тракторный завод выпускал 275 тракторов в месяц а в ??ечение следуших 4 месячние --- по 320 тракторово. Сколько все...
Химия
Оксид кремния не применяется при производстве: 1)стекла 2)керамических изделий 3)жаропрочных сталей 4)топлива