Как политическое развитие России в 17-м веке повлияла на развитие хозяйства

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Важнейший политический документ того времени - это Соборное Уложение 1649 года. Фактически данное Уложение являлось сводом законов Русского государства. Соборное Уложение содержит около тысячи статей, которые сгруппированы в 25 глав. Соборное Уложение значительно повышало роль дворянства в укреплении государством. Соборное Уложение стало тем документом, который позволил окончательно закрепостить крестьян. Крепостное крестьянство теперь стало основой экономики аграрной России.