Укажите величину большего острого угла прямоугольного треугольника если один из острых углов этого треугольника равен: 42,87,62,21,51,30,45 градусов. Помогите плиз

Математика

Укажите величину большего острого угла прямоугольного треугольника если один из острых углов этого треугольника равен: 42,87,62,21,51,30,45 градусов. Помогите плиз

Автор: Гость