Укажите величину большего острого угла прямоугольного треугольника если один из острых углов этого треугольника равен: 42,87,62,21,51,30,45 градусов. Помогите плиз

Математика
Укажите величину большего острого угла прямоугольного треугольника если один из острых углов этого треугольника равен: 42,87,62,21,51,30,45 градусов. Помогите плиз
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