Помогите пожалуйста сделать краткий план биографии Куприна

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Александр Иванович Куприн - русский писатель-реалист. Родился в Пензенской губернии в семье мелкого чиновника, который умер, когда Александру не исполнилось и двух лет. Мать отдала его в сиротское училище, потом он окончил военную гимназию, Александровское военное училище. /Краткая биография А.И. Куприна./ Еще юнкером в 1889 г. Куприн напечатал свой первый рассказ. "Последний дебют" в московском юмористическом журнале "Русский сатирический листок". Куприн готовился к военной карьере, но не поступил в Академию Генштаба и в 1894 г. вышел в отставку. Поселился Куприн в Киеве. /Краткая биография А.И. Куприна./ Известные ранние произведения - "Чудесный доктор" (1897), "Allez!" (1897), "Дознание" (1894), "Ночная смена" (1899). Куприн протестует против физического и нравственного порабощения личности в повести "Молох" (1896), городской жизни он противопоставляет естественную жизнь в общении с природой: "Олеся" (1898), "Черный туман" (1905). В 1905 - 1907 гг. Куприн сотрудничает с издательством "Знание" и сближается с М. Горьким. Пишет повесть об армейском быте "Поединок" (1905), повести и рассказы "Река жизни" (1906), "Гамбринус" (1907), "Суламифь" (1908), "Яма" (1909 - 1915), "Гранатовый браслет" (1911), цикл очерков "Листригоны" (1907 - 1911). /Краткая биография А.И. Куприна./ За свою жизнь писатель перепробовал массу различных профессий - от грузчика до дантиста, журналиста. Многие жизненные впечатления Куприн описал потом в своих произведениях. Как и могие, был подвержен революционным настроениям, поддерживал Февральскую революцию. Но к Октябрьскому перевороту и большевикам отнесся негативно, перешел на сторону белогвардейцев и после поражения Белого движения уехал в Финляндию, а затем в Париж. Там он создал романы "Колесо времени" (1929), "Юнкера" (1928 - 1932), "Жанета" (1932 - 1933), статьи и рассказы. Бедствуя и скучая по родине, в мае 1937 г. Куприн решил вернуться в Россию. К этому времени он уже был серьезно болен. Умер Куприн 25 августа 1938 г.