Задание Вариант 3 К-3 1. Найдите 56-й член арифметической прогрессии (Yn), если y1=-15,3 и d=1.8 2. Найдите сумму сорока восьми первых членов арифметической прогрессии (Cn), если c1=84 и d=-3. 3. Является ли число 132 членов...
Алгебра
Задание Вариант 3 К-3 1. Найдите 56-й член арифметической прогрессии (Yn), если y1=-15,3 и d=1.8 2. Найдите сумму сорока восьми первых членов арифметической прогрессии (Cn), если c1=84 и d=-3. 3. Является ли число 132 членов арифметической прогрессии 7;12;...? В случае утвердительного ответа укажите номер члена. 4. Известны два члена арифметической прогрессии (Yn) : y8 = 11,2 и y15= 19,6 а) Найдите 1-й член и разность прогрессии. б) Укажите число членов этой прогрессии, меньших 30. 40 за все правильно решенные задачи с решением и еще 10 за объяснения!
Ответ(ы):
Гость:
1 y56=y1+55d=-15,3+55*1,8=-15,3+99=83,7 2 S48=(2c1+47d)*48/2=(168-141)*24=27*24=648 3 a1=7 a2=12 d=a2-a1=12-7=5 an=a1+(n-1)d 7+5(n-1)=132 5(n-1)=132-7 5(n-1)=125 n-1=125:5 n-1=25 n=25+1 n=26 a26=132 4 d=(y15-y8)/(15-8)=(19,6-11,2)/7=8,4:7=1,2 y1=y8-7d y1=11,2-7*1,2=11,2-8,4=2,8 an=a1+(n-1)d 2,8+1,2(n-1)<30 1,2(n-1)<30-2,8 1,2(n-1)<27,8 n-1<27,8:1,2 n-1<23 1/6 n=23 1/6+1 n<24 1/6 n=24
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