Задание Вариант 3 К-3 1. Найдите 56-й член арифметической прогрессии (Yn), если y1=-15,3 и d=1.8 2. Найдите сумму сорока восьми первых членов арифметической прогрессии (Cn), если c1=84 и d=-3. 3. Является ли число 132 членов...

Алгебра

Задание Вариант 3 К-3 1. Найдите 56-й член арифметической прогрессии (Yn), если y1=-15,3 и d=1.8 2. Найдите сумму сорока восьми первых членов арифметической прогрессии (Cn), если c1=84 и d=-3. 3. Является ли число 132 членов арифметической прогрессии 7;12;...? В случае утвердительного ответа укажите номер члена. 4. Известны два члена арифметической прогрессии (Yn) : y8 = 11,2 и y15= 19,6 а) Найдите 1-й член и разность прогрессии. б) Укажите число членов этой прогрессии, меньших 30. 40 за все правильно решенные задачи с решением и еще 10 за объяснения!

Автор: Гость