Задание Вариант 3 К-3 1. Найдите 56-й член арифметической прогрессии (Yn), если y1=-15,3 и d=1.8 2. Найдите сумму сорока восьми первых членов арифметической прогрессии (Cn), если c1=84 и d=-3. 3. Является ли число 132 членов...

Алгебра
Задание Вариант 3 К-3 1. Найдите 56-й член арифметической прогрессии (Yn), если y1=-15,3 и d=1.8 2. Найдите сумму сорока восьми первых членов арифметической прогрессии (Cn), если c1=84 и d=-3. 3. Является ли число 132 членов арифметической прогрессии 7;12;...? В случае утвердительного ответа укажите номер члена. 4. Известны два члена арифметической прогрессии (Yn) : y8 = 11,2 и y15= 19,6 а) Найдите 1-й член и разность прогрессии. б) Укажите число членов этой прогрессии, меньших 30. 40 за все правильно решенные задачи с решением и еще 10 за объяснения!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 y56=y1+55d=-15,3+55*1,8=-15,3+99=83,7 2 S48=(2c1+47d)*48/2=(168-141)*24=27*24=648 3 a1=7  a2=12 d=a2-a1=12-7=5 an=a1+(n-1)d 7+5(n-1)=132 5(n-1)=132-7 5(n-1)=125 n-1=125:5 n-1=25 n=25+1 n=26 a26=132 4 d=(y15-y8)/(15-8)=(19,6-11,2)/7=8,4:7=1,2 y1=y8-7d y1=11,2-7*1,2=11,2-8,4=2,8 an=a1+(n-1)d 2,8+1,2(n-1)<30 1,2(n-1)<30-2,8 1,2(n-1)<27,8 n-1<27,8:1,2 n-1<23 1/6 n=23 1/6+1 n<24 1/6 n=24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
НЕМЕЦКИЙ!24 Балла!! Составьте предложения с плюсами и минусами жительства в данно?? местности.(Местности брать из таблицы ниже)
Ответить
Математика
Укажите величину большего острого угла прямоугольного треугольника если один из острых углов этого треугольника равен 42 градуса 87 градусов 62 гра...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста сделать краткий план биографии Куприна
Ответить
Окружающий мир
Доклад на тему: Животные в тундре.
Ответить
Литература
Выписать из книги "Руслан и Людмила" где филинн предсказывает руслану судьбу
Ответить