Задача на 3 комбинезона прошло 17 метров ткани Сколько метров ткани нужно, чтобы сш??ть 9 таких комбинезонов

Гость: Гость:

На 9 комбинезонов ткани пойдёт во столько раз больше, во сколько раз 9 больше, чем 3. 1) 9 : 3 = 3 (раза) - во столько раз 9 больше, чем 3. 2) 17 × 3 = 51 (м) - пойдёт ткани на 9 комбинезонов. Ответ: на 9 комбинезонов пойдёт 51 м ткани. Если вы проходили пропорции, то: 9/3 = x/17 x = (9 × 17)/3 = 51 (м)