Составь 4 верных неравенства используя выражения 5+4 7-2 6-4 3+2 9-1 4+3
Математика
Составь 4 верных неравенства используя выражения 5+4 7-2 6-4 3+2 9-1 4+3
Ответ(ы):
Гость:
1. 7-2>6-4 2. 5+4>6-4 3. 4+3<9-1 4. 3+2<4+3
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